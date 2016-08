Vierköpfige deutsche Familie stirbt bei Frontalzusammenstoß auf Mallorca

(dpa) - Eine vierköpfige deutsche Familie ist auf Mallorca tödlich verunglückt. Das Ehepaar und die beiden Töchter kamen am Montagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß mit dem Auto ums Leben. Der Unfall habe sich auf der Verbindungsstraße zwischen den Gemeinden Alcúdia und Artà im Nordosten der spanischen Ferieninsel ereignet, teilte eine Sprecherin der Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) der Deutschen Presse-Agentur mit. Vom Auswärtigen Amt war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.



Der Wagen der Familie sei mit einem Lieferwagen kollidiert, sagte die Polizeisprecherin. Der 1973 geborene Vater, die ein Jahr jüngere Mutter und die sieben und zehn Jahre alten Töchter seien wohl auf der Stelle tot gewesen, hieß es. Die Herkunft der Familie sei unbekannt.



Wie das «Mallorca Magazin» (MM) und die «Mallorca Zeitung» (MZ) online berichteten, geschah die Tragödie in der Nähe eines Reiterhofs im Gemeindegebiet von Santa Margalida. Der Fahrer des Lieferwagens habe nur leichte Verletzungen erlitten und erhalte nach Angaben des Notdienstes der Balearen psychologische Betreuung.



Den ersten Erkenntnissen der Behörden zufolge habe sich der Unfall ereignet, als der Vater von der vielbefahrenen Straße auf den Parkplatz eines Restaurants einbiegen wollte und dabei mit dem entgegenkommenden Lieferwagen zusammenstieß, schrieb die «MZ».



Nach Zeugenaussagen sei eines der Mädchen nach dem Zusammenstoß noch am Leben gewesen. Es sei aber vor dem Eintreffen der Sanitäter den Verletzungen erlegen, obwohl Mitarbeiter und Kunden des Restaurants erste Hilfe geleistet hätten.



«Es ist unvorstellbar schrecklich. Da kommt eine Familie mit kleinen Kindern, um auf Mallorca eine schöne Zeit zu verbringen, und dann passiert so etwas. Ich finde dafür gar keine Worte», zitierte die «MZ» einen Augenzeugen. Die Guardia Civil leitete nach eigenen Angaben Ermittlungen ein.