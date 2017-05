Zehnjähriger Russe rezitiert Shakespeare und wird festgenommen

Dass Oskar es innerhalb eines Tages zu russlandweitem Ruhm bringen würde, hatte sich der 10jährige am Freitagabend noch nicht träumen lassen. Der schmächtige Junge stand im Moskauer Zentrum in der Nähe der Fußgängerzone Arbat und rezitierte Verse. Er macht das häufiger mal, seit der Logopäde den Eltern dazu geraten hatte, sagte sein Vater später. Schüler Oskar liest nichts ab, er rezitiert frei. Gelegentlich wirft auch ein vorbeischlendender Fußgänger ein paar Rubel in den Tornister.



Am Freitagabend wählte Oskar aus seinem Repertoire das Stück eines Engländers und die Rolle eines dänischen Prinzen aus. Shakespears Hamlet. „Sein oder Nichtsein“ ist auch für russisches Publikum keine unbekannte Frage.

Diesmal lief allerdings gehörig etwas schief. Ein Polizeiwagen näherte sich, die dreiköpfige Besatzung stürmte auf Oskar zu und wollte ihn mit auf die Wache nehmen. Der Junge im Zangengriff schrie wie am Spieß und rief den Umstehenden zu „rettet mich“. Schließlich tauchte eine Frau auf, die sich als seine Stiefmutter herausstellte. 25 Meter weiter hatte sie in ein Buch vertieft auf einer Bank gesessen. Sie bat die Polizei den Jungen loszulassen. Erst ruhig, dann in lyrisch russischem Argot. Die Situation eskalierte, links und rechts ging jemand zu Boden, Oskar verschwand im Polizeiwagen und landete auf der Wache. Das lässt sich im Internet ausführlich verfolgen.



Man könnte zunächst meinen, die Polizei wollte potentiellen Störern vorgreifen. Wer Engländer zitiert, öffentlich in die Rolle eines Dänen schlüpft, zumal eines Prinzen, macht sich derzeit verdächtig. Er verfügt über Umsturzpotential. Überdies versteht sich der Kreml zurzeit weder mit London noch Dänemark.

Nach einigen Stunden auf der Wache schaltete sich auch noch der Anwalt des in Russland untergeschlüpften Ex-US Geheimdienstler Edward Snowden ein. Anatoli Kutscherena fügte dem Vorfall noch eine erzählerisch ausbaufähige Dimension hinzu.

Bislang übt sich die Polizei darin, die Rechtsverstöße der Familie aufzulisten. Der Mutter könnte eine Strafe wegen Ungehorsam oder Widerstand gegen die Staatsgewalt drohen. Der Vater musste schon eine Geldbuße wegen Vernachlässigung der elterlichen Aufsichtspflicht entrichten. Doch wer will sicher wissen, ob er den filius nicht zum gewerbsmäßigen Betteln auf die Straße schickt? Wer bettelt, klagt der nicht den Mangel staatlicher Leistung an? Plötzlich liegt nicht nur im Staate Dänemark einiges im Argen. Bis zur Hochverratsanklage ist es gar nicht mehr so weit.



Es fing als Therapie eines sprechbehinderten, komplexbeladenen kleinen Jungen an, der aus der Behandlung schauspielerische Leidenschaft entwickelte. Wer Komplexe überwindet, macht sich auch verdächtig.