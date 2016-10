(dpa) - Trotzdem musste der 16-Jährige im Krankenhaus notoperiert werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 16-Jährige hatte am Montagabend in Berlin-Lichterfelde eine Gruppe von Jugendlichen mit einer Clownsmaske und einem Hammer erschreckt. Daraufhin ging der 14-Jährige auf ihn los. Später stellte sich heraus, dass sich die beiden kannten. Der 14-Jährige wurde vorläufig festgenommen, dann aber seinen Eltern übergeben. Seit Wochen gibt es in Deutschland Vorfälle, bei denen maskierte Grusel-Clowns Passanten erschrecken.