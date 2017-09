(dpa) - Darunter seien zahlreiche Ziele in Griechenland, Spanien und Italien, darunter Athen, Barcelona und Pisa. Dazu solle die Zahl der stationierten Jets in Frankfurt um drei auf zehn steigen. Der Flughafen Frankfurt Hahn in Rheinland-Pfalz solle eine neue Strecke erhalten und dann 43 Ziele anfliegen.



Ryanair hatte bereits im Sommer Lufthansa attackiert und vier Strecken in Europa ins Angebot genommen. Zum Winter will Ryanair die Zahl der Jets in Frankfurt von derzeit zwei auf sieben erhöhen. Insgesamt wollen die Iren, die in Deutschland 14 Flughäfen anfliegen, hierzulande im nächsten Jahr um 20 Prozent wachsen gemessen an Passagieren und Flügen, kündigte O'Brien an.