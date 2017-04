Antisemitische Vorfälle an Berliner Schule: Jüdischer Junge verlässt Schule

In Berlin hat ein 14-Jähriger seine Schule verlassen, nachdem er wegen seiner Religionszugehörigkeit beleidigt und angegriffen wurde. Foto: Peter Endig/Symbolbild Foto: dpa

(Berlin (dpa)) In einem offenen Brief hat sich die Leitung einer Berliner Gemeinschaftsschule entsetzt über einen antisemitischen Vorfall an ihrer Schule gezeigt.