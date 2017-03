Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz sinkt wegen guter Konjunktur

(Nürnberg/Saarbrücken) Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar um 15 000 auf 2,762 Millionen gesunken. Dank der guten Konjunktur ist die Arbeitslosigkeit auch in Rheinland-Pfalz leicht gefallen.

(dpa) - Das waren 149 000 Erwerbslose weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 6,3 Prozent.



Dank der guten Konjunktur ist die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz leicht gefallen. Im Februar waren nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit rund 117 800 Männer und Frauen ohne Job, das waren 700 oder 0,6 Prozent weniger als im Januar. Die Arbeitslosenquote lag wie im Vormonat bei 5,4 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei etwas höher, bei 5,5 Prozent. Die guten Rahmenbedingungen würden auch dazu genutzt, Arbeitslose durch Qualifizierungen auf eine Beschäftigung vorzubereiten, erklärte die Chefin der Regionaldirektion, Heidrun Schulz, am Mittwoch in Saarbrücken.