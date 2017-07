Bis zu 40 Mio Euro für Geschädigte der G20-Krawalle

Polizisten stehen am 09.07.2017 in Hamburg im Schanzenviertel hinter einer brennenden Barrikade. Am 07. und 08. Juli kamen in der Hansestadt die Regierungschefs der führenden Industrienationen zum G20-Gipfel zusammen. In der Nacht zum 08.07 eskalierten die Proteste im Schanzenviertel, die Polizei ging mit einem massiven Aufgebot gegen Randalierer vor. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: dpa