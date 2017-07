Brennende Autos, Gleise besetzt: Neue Proteste in Hamburg

Zum Auftakt des G20-Gipfels in Hamburg ist es an mehreren Stellen der Stadt zu gewalttätigen Protesten gekommen. Laut Bundespolizei wurden am Morgen am Bahnhof Altona Streifenwagen in Brand gesetzt. Auch an der Elbchaussee brannten Fahrzeuge.

Das Bundespolizeirevier in Hamburg-Altona werde von Gewalttätern angegriffen, teilte die Bundespolizei Nord per Twitter mit. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Bereich zu meiden und sich von Chaoten zu distanzieren. Auch am S-Bahnhof Veddel komme es zu einem Polizeieinsatz.

Demonstranten blockierten einen wichtigen Knotenpunkt im Hafen. Lastwagen stauten sich auf einer Zufahrt zur Köhlbrandbrücke, die die Elbinsel Wilhelmsburg mit der Autobahn 7 verbindet. Mehrere Dutzend Demonstranten schlängelten sich durch die Lkw-Schlangen. Bengalische Feuer wurden gezündet. Das Bündnis «...ums Ganze!» aus linksradikalen und kommunistischen Gruppen hatte zur Blockade der Hafen-Logistik aufgerufen.

Außerdem machte sich die Gruppe «Block G20 - Colour the red zone» von zwei Stellen aus auf den Weg, um den Ablauf es Gipfels zu stören. Es kam zu Rangeleien mit der Polizei, die Schlagstöcke einsetzte.

In der Nähe der Hauptkirche St. Michael hat die Polizei eine Gruppe Demonstranten eingekesselt. Es sind rund 200 Menschen, die zur Gruppe «Block G20 - Colour the red zone» gehören.

Nach Polizeiinformationen gibt es in der Innenstadt Blockaden mehrerer Straßenkreuzungen. Die Demonstranten würden aufgefordert, sich friedlich zu entfernen.

Mehrere Menschen stiegen auf Bahngleise und sorgten so für eine Sperrung der westlichen Strecke zwischen Elmshorn und Hamburg-Altona. Ein ICE nach Berlin konnte nicht rechtzeitig bereitgestellt werden, wie eine Bahnsprecherin sagte. Auf mehreren Regionalstrecken wendeten die Züge bereits auf Stationen vor Hamburg. Die Polizei habe die Menschen im Gleis unter Kontrolle gebracht, sagte ein Sprecher. Bei den Störern habe es sich scheinbar um Gegner des G20-Gipfels gehandelt.

In der Krawallnacht vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg sind nach Angaben der Polizei 111 Beamte verletzt worden (Stand: 8.00 Uhr). 29 Menschen seien festgenommen und 15 in Gewahrsam genommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Es sei zu zahlreichen Sachbeschädigungen unter anderem an geparkten Autos, Geschäften und am Amtsgericht Altona gekommen.

Die Protest-Aktion «Welcome to Hell» hatte am Donnerstagabend mit Zusammenstößen zwischen G20-Gegnern und der Polizei geendet, die die ganze Nacht anhielten. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein.