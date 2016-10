DGB erwartet keine Einigung zur Rente mit der CDU

Im Streit um die Rentenreform glaubt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) nicht an eine Einigung mit der CDU bei einem in der kommenden Woche geplanten Spitzentreffen. «Wir erwarten ein konstruktives Gespräch, aber keine Einigung», sagte eine DGB-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Das Treffen am Dienstag sei ein schon länger vereinbartes Arbeitstreffen.



Bereits Anfang Oktober hatten sich das CDU-Präsidium und der Gewerkschaftsbund unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und DGB-Chef Reiner Hoffmann zu einem Meinungsaustausch getroffen und ein weiteres Gespräch vereinbart.



Merkel wird beim Treffen am Dienstag nicht dabei sein. Nach Angaben der CDU nehmen unter anderem Fraktionschef Volker Kauder, Präsidiumsmitglied Jens Spahn und die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer teil. Über den Termin hatten zunächst die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichtet.