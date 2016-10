Ende der Kreidezeit? - Bildungsministerin Wanka lockt Länder mit viel Geld für Schulen

Fünf Milliarden Euro will Johanna Wanka lockermachen, um in einem «DigitalPakt#D» mit den 16 Bundesländern die 40 000 deutschen Schulen über fünf Jahre computertechnisch aufzurüsten. Die Riesensumme aus dem Haus der für Schulpolitik eigentlich gar nicht zuständigen Bildungsministerin hat viele überrascht. Zum Vergleich: Etwa genauso viel kostet - das aber innerhalb von zehn Jahren - die viel prestigeträchtigere «Exzellenzstrategie» für herausragende Unis.



Warum handelt Wanka gerade jetzt, was liegt ihr besonders am Herzen?

Zu einen hat die Ministerin ihre Legislatur-Agenda in der Bildungs- und Forschungspolitik ein Jahr vor der Bundestagswahl 2017 weitgehend abgearbeitet. Da sieht es gut aus, mit einem Milliarden-Projekt für die nächste Wahlperiode zu winken, das nach Wankas Eindruck auch beim mächtigen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wohl gelitten sein dürfte und sich in überschaubarer Zeit mit den Ländern vereinbaren ließe. Zum anderen sieht Wanka digitale Bildung sehr grundsätzlich als Frage von Bildungsgerechtigkeit - und als «entscheidende Zukunftsaufgabe, für die Bund und Länder gemeinsam Verantwortung tragen». Am Ende von Verhandlungen solle der Konsens stehen, dass Lernen mit digitalen Medien «einen Mehrwert haben» müsse. «Ohne pädagogische Konzepte ist es rausgeschmissenes Geld.»



Warum wären Computer und WLAN in den deutschen Schulen so wichtig?

Zwei große Studien haben zwar nicht gleich einen zweiten PISA-Schock ausgelöst - aber doch große Sorgen, dass Deutschland die digitale Zukunft verschläft. Und auch wenn Wanka von vielen Studien nach eigenem Bekunden nicht viel hält: Dass Deutschland sowohl bei Computer-Kompetenzen der Schüler als auch bei der IT-Ausstattung von Schulen «nicht an der Spitze» liege, sei kein schöner Befund. Erstens landeten deutsche Kids beim internationalen ICILS-Vergleichstest 2014 mit ihren IT-Kenntnissen nur im Mittelfeld - viel «Gedaddel» mit dem Handy, aber wenig echtes Knowhow, so die Bilanz. Zweitens gibt es zwischen den 16 Ländern bei Computer-Ausstattung und IT-Unterricht allzu große Unterschiede, ergab die Ende 2015 vorgelegte Studie «Schule digital». Nur ein gutes Drittel der befragten Lehrer (35,6 Prozent) hält demnach die pädagogische Unterstützung für ausreichend.



Darf der Bund überhaupt mit Geld in die Schulpolitik eingreifen?

Im Prinzip nein - durch das «Kooperationsverbot» ist geregelt, dass Schulbildung Ländersache ist, und darauf legen die Kultusminister auch Wert. Doch Wanka hat einen Grundgesetz-Passus gefunden, der ihr einen Hebel bieten könnte: «Bund und Länder können bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb der für ihre Aufgabenerfüllung benötigten informationstechnischen Systeme zusammenwirken», heißt es in Artikel 91c. Ob das reicht, wird bei der Kultusministerkonferenz (KMK) noch geprüft. Hamburgs SPD-Bildungssenator Ties Rabe ließ aber augenzwinkernd Zustimmung erkennen: «Wenn Ministerin Wanka über diese wackelige Brücke gehen will, werden die Länder sie da sicher nicht runterstoßen.» Für die klammen Länder wäre ein Milliarden-Geldregen für ein dringliches Schul-IT-Projekt natürlich verlockend.



Was müssten die Länder selbst tun?

Wanka will sie in bald startenden Verhandlungen verpflichten, digitale Bildung in der Praxis fest zu verankern - mit spezieller Lehrerausbildung, frischen Unterrichtskonzepten, gemeinsamen technischen Standards, Wartung und Betrieb der Technik. Die KMK hat vor wenigen Monaten selbst eine weitreichende Digitalstrategie entwickelt und stimmt sich offenkundig mit dem Bund ab. «Ein reflektierter und konstruktiver Umgang mit digitalen Medien ist für Kinder und Jugendliche heutzutage genauso bedeutsam wie Rechnen, Lesen und Schreiben. Es bedarf aber weiterer Impulse», sagt auch KMK-Präsidentin Claudia Bogedan (SPD). Wanka klingt kaum anders.



Wie fallen die ersten Reaktionen auf Wankas Pläne aus?

Die SPD ist grundsätzlich einverstanden, viel Geld in digitale Klassenzimmer zu stecken, verweist aber hartnäckig auf ihre wesentlich umfangreichere «Bildungsallianz» zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Die umfasst auch die Sanierung von Schulgebäuden und den Ausbau der Ganztagsschulen. Kostenpunkt: neun Milliarden Euro bis 2021. Auch der DGB meint, Wanka springe zu kurz mit der Konzentration auf IT-Ausstattung. «Wo in Klassenzimmern der Schimmel die Wände hochkriecht und Schulklos verstopft sind, reicht es nicht, Tablets und WLAN bereitzustellen», sagt DGB-Vize Elke Hannack. Die Kommunen fordern höhere Investitionssummen. Für digitale Bildung müssten «mindestens 2,5 Milliarden Euro pro Jahr aufgewendet werden», sagte Gerd Landsberg vom Städte-und Gemeindebund der «Rheinischen Post».



Digitale Technik in allen Ehren - wie steht es um die Lehrer?

Auch hier gibt es Nachholbedarf. Laut Studie «Schule digital» setzt nur knapp die Hälfte der Lehrer mindestens einmal pro Woche im Unterricht Computer ein. Kaum jeder dritte Pädagoge entwickelt zusammen mit Kollegen computergestützte Unterrichtsstunden. Andererseits: Fast sechs von zehn Lehrern wünschen sich mehr Unterstützung für eine digitale Offensive in ihrem Unterricht. Viele Pädagogen befürchten allerdings auch, dass der verstärkte Computereinsatz die Schreibfähigkeiten ihrer Schüler verschlechtert, dass sich die Jugendlichen vom eigentlichen Lernen ablenken lassen - und dass man als Lehrer die Kontrolle über den Unterricht verliert.