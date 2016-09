Entwarnung nach Anschlagsdrohungen an Braunschweiger Schulen

Der Präsident der Polizeidirektion Braunschweig, Michael Pientka. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv Foto: dpa

(Braunschweig (dpa)) Unbekannte haben an sechs Schulen in Braunschweig mit Anschlägen gedroht. Die Polizei geht inzwischen von keiner akuten Gefahr mehr aus, sagte ein Sprecher am Morgen.