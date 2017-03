Früherer SPD-Politiker Ehmke gestorben

Der frühere SPD-Politiker Horst Ehmke starb im Alter von 90 Jahren in Bonn. Foto: Klaus Franke/Archiv Foto: dpa

(Berlin (dpa)) Der frühere sozialdemokratische Bundesminister und Kanzleramtschef Horst Ehmke ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 90 Jahren in einem Krankenhaus in Bonn, wie der frühere Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement der Deutschen Presse-Agentur im Namen der Familie mitteilte.