Höcke in KZ-Gedenkstätte Buchenwald unerwünscht

Gedenkstätte Buchenwald: Nach seiner umstrittenen Dresdner Rede hat die Gedenkstätte Buchenwald den AfD-Politiker Björn Höcke zur unerwünschten Person erklärt. Foto: Sebastian Kahnert Foto: dpa

(Weimar (dpa)) Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke ist am bundesweiten Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus an diesem Freitag in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald nicht willkommen.