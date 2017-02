Kinder finden Goldschatz: Eigentümer meldet sich und zahlt Belohnung

(dpa) - Davon träumen wohl alle abenteuerlustigen Kinder: Beim Spielen im Wald stößt man auf einen Schatz aus Goldbarren und Münzen. Im vergangenen Sommer entdeckten einige Kinder in Niederbayern einen vergrabenen Goldschatz im Wert von rund 250 000 Euro und brachten ihn zur Polizei. Ein halbes Jahr später hat sich nun der Besitzer gemeldet. "Er konnte sein Eigentum klar belegen, weil er genaue Kenntnisse über das Versteck, das Gewicht der Goldbarren und die Prägung der Münzen hatte", sagte Christian Hanusch, Geschäftsleitender Beamter der Stadt Pocking (Landkreis Passau), am Freitag.



Der Eigentümer, der anonym bleiben wollte, hatte angegeben, dass er den Schatz aus Angst vor einem Wohnungseinbruch und aus Misstrauen gegenüber Banken versteckt hatte. "Er war erst enttäuscht, weil sich sein Versteck als so schlecht erwiesen hat", erläuterte Hanusch. Dann sei er aber begeistert gewesen, dass die Kinder das Gold abgegeben und "sich nicht unter den Nagel gerissen" hätten. Erst aus den Medien hatte er von dem Fund des Goldschatzes erfahren und sich bei der Stadt gemeldet.



Gesetzlich steht den Kindern nach Angaben Hanuschs kein Finderlohn zu. "Das Gold wurde versteckt und nicht verloren. Daher handelt es sich nicht um eine Fundsache." Der Eigentümer zeigte sich aber dankbar und ließ den Kindern eine Belohnung zukommen. Für sein Gold wolle er nun ein Schließfach anmieten, habe er bei der Ausgabe des Schatzes angegeben.