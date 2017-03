Medienberichte: Selbstmordattentäter sollten mit Rucksackbomben zuschlagen

(dpa) - Bei dem Auftraggeber soll es sich nach «Welt»-Informationen um den 24-jährigen Imran René Q. aus Oberhausen handeln, der im April 2015 über die Türkei nach Syrien ausgereist sein soll. Dort soll er sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben. Das Landeskriminalamt (LKA) in Nordrhein-Westfalen führe Q. seit dem Sommer 2015 als Gefährder. Der 24-Jährige soll laut «Welt» mehrere Islamisten über das soziale Netzwerk Facebook für den Anschlag rekrutiert haben.



Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf bestätigte, dass es sich um einen 24-Jährigen aus Oberhausen handele. Er soll drei Personen aufgefordert haben, an einem konkreten Ort zu einer konkreten Zeit einen Anschlag zu begehen. «Diese Aufforderung ist im Rahmen eines sozialen Netzwerkes ergangen», sagte Behördensprecher Oberstaatsanwalt Mathias Proyer. Weitere Angaben machte er nicht. Andere Behörden in Nordrhein-Westfalen wollten sich zu dem Bericht nicht äußern.



Wie die Zeitung weiter berichtete, war das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in der vergangenen Woche auf die Internetkommunikation des 24-Jährigen beim Facebook-Messenger aufmerksam geworden. Es sei eine Abfrage zu weiteren Informationen in den USA erfolgt. Facebook soll laut «Welt» innerhalb einer Stunde die angefragten Daten übermittelt haben. Es gelang den deutschen Sicherheitsbehörden dennoch nicht, die mutmaßlichen Attentäter zweifelsfrei zu identifizieren.