Merkel, Seehofer und ein Burgfrieden - Schulz lässt grüßen

Gerade mal zwei Wochen ist es her, als Horst Seehofer wieder äußerst zuversichtlich wirkte. Als Zielmarke für die Union bei der Bundestagswahl im September gab der CSU-Chef plötzlich 40 Prozent aus. Doch dann kam Martin Schulz.



Seit die SPD ihren Kanzlerkandidaten präsentiert hat, geht es für CDU und CSU in Umfragen erneut bergab: auf 34 Prozent etwa im neuen ARD-Deutschlandtrend. Und: Könnte der Kanzler direkt gewählt werden, würden sich demnach derzeit sogar 50 Prozent für Schulz entscheiden. Und nur 34 Prozent für Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU).



Das trifft die Union ins Mark, auch wenn sie die eigene Anhängerschaft mit Erinnerungen an eine ähnliche Lage vor vier Jahren zu beruhigen versucht. Auch damals stiegen die Werte der SPD an, als Peer Steinbrück zum Herausforderer Merkels ausgerufen worden war. Und dann gewann die Union mit 41,5 Prozent die Wahl.



Doch diesmal ist die Situation eine andere. Selten waren CDU und CSU - oder vielmehr ihre Vorsitzenden - derart zerstritten wie gegenwärtig über die Flüchtlingspolitik. Mit Verfassungsklage hatte Seehofer der Kanzlerin gedroht, und nun will er seine Partei im Falle eines Wahlsiegs der Union an keiner Regierung im Bund beteiligen, wenn im Koalitionsvertrag nicht eine Obergrenze für neuankommende Flüchtlinge verankert würde. Das wäre der Bruch der traditionsreichen Fraktionsgemeinschaft der Schwesterparteien im Bundestag.



Während sich die SPD nun auf einem Höhenflug befindet, wollen CDU und CSU aber jetzt wieder Frieden schließen - für den Wahlkampf. Zum großen Aufschlag treffen sich am Sonntag die Spitzen beider Parteien in der CSU-Zentrale - offizieller Titel «Zukunftstreffen», inoffizieller Titel «Versöhnungstreffen». Sinn und Zweck: den tiefen Graben zuschütten, den Blick nach vorne richten. Das erinnert ein wenig an einen Burgfrieden, wie er im Mittelalter geschlossen wurde, um persönliche Fehden im Hoheitsbereich der Burg zu unterbinden.



Und am Montag soll Merkel in einer gemeinsamen Präsidiumssitzung - endlich - auch von der CSU zur Kanzlerkandidatin ausgerufen werden. Der CSU-Vorstand hatte dafür am vorigen Montag den Weg geebnet. Zudem sollen inhaltliche Leitlinien für den Wahlkampf abgesteckt werden - bei den Themen Sicherheit, Wirtschaft, Arbeit. Doch der Obergrenzen-Dissens bleibt.



Monatelang hatte die CSU die Kanzlerin hingehalten, hatte sich um ein klares Bekenntnis zu ihr gedrückt. Das ging so weit, dass auch das Münchner Treffen demonstrativ und bis zuletzt infrage gestellt wurde. Bei der CDU haben sie da nur noch die Augen verdreht. Merkel blieb bei Nachfragen von Journalisten stets demonstrativ gelassen und hielt an dem so lange geplanten Treffen trotz aller Provokationen fest.



Es ist die bekannte Doppelstrategie, die die CSU seit langem fährt: einerseits Merkel unterstützen, andererseits Distanz halten, etwa in der Flüchtlingspolitik, um so viele Wähler am rechten Rand zu binden wie möglich. Während die SPD ihren Schulz euphorisch feiert, wird Merkel von der CSU allenfalls kühl unterstützt.



Doch selbst das geht manchem in der CSU zu weit. Viele, die Seehofers Anti-Merkel-Kurs seit Beginn der Flüchtlingskrise so gefeiert hatten, sind ob des Einlenkens nun enttäuscht, manche erbost - wie Kommentare auf Seehofers Facebook-Seite zeigen. Doch der CSU-Chef gibt sich souverän: «Das ganze Leben ist eine Baustelle - wie immer Sie entscheiden.» Er verteidigt das Votum für Merkel, und betont sogar ganz ausdrücklich: «Wir tun's aus Überzeugung - und nicht aus taktischen Gründen.»



Klar ist aber: Nach der Schulz-Kür bei der SPD bleibt der CSU gar nichts anderes übrig, als sich zu Merkel zu bekennen. «Wir wollen, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt und nicht eine rot-rot-grüne Koalition Deutschland regiert», betont Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.

Finanzminister Markus Söder, sonst einer der lautesten Kritiker, fragt rhetorisch: «Was anderes hätte es geben sollen? Wir haben keine eigenen Kandidaten als CSU.» Die Union müsse nun zusammenstehen. «Aber es bleibt eine Menge Überzeugungsarbeit, das spürt man an den Reaktionen der Basis», fügt er warnend hinzu. Auch Merkel selbst habe nun die Chance, «die Herzen zurückzuerobern».



Der 62-Jährigen stehen harte Monate bevor. Sie hatte schon bei ihrer Entscheidung im November für eine vierte Kanzlerkandidatur eingeräumt, dass das ihr wohl schwierigster Wahlkampf wird. Sie hatte das auch mit Blick auf Lug und Trug und Hassbotschaften in sozialen Medien und interessengeleiteten Falschnachrichten gesagt. Sie warb für sich, indem sie den Bürgern Neugier auf alles Neue versprach.

Neugierig sind viele Menschen nun aber erst einmal auf das neue Gesicht der SPD: Schulz. Vergleichbares kann Merkel nicht bieten. Seit bald zwölf Jahren ist sie Kanzlerin. «Sie kennen mich», hatte sie im Wahlkampf 2013 gesagt - das vermittelte Vertrauen und Berechenbarkeit. Jetzt hat es den Anschein, dass das Interesse an Schulz auch so groß ist, weil man ihn eben noch nicht kennt.