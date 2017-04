Mit Sonnenkraft über die Mosel: Bau einer vollelektrischen Autofähre für Oberbillig beginnt

Der Bau einer für die Mosel bestimmten, neuartigen und vollelektrischen Autofähre hat am Montag in Stralsund begonnen. Im Fachjargon heißt dieser Schritt Kiellegung. Das vollelektrische Solarschiff wird 28 Meter lang. Das neuartige, emissionsfreie Gefährt soll künftig zwischen Oberbillig und Wasserbillig verkehren und die 51 Jahre alte Sankta Maria ersetzen.



Das Schiff wird nach Unternehmensangaben ausschließlich mit Solar- und Batteriestrom betrieben und kann pro Fahrt 45 Passagiere und sechs Fahrzeuge mitnehmen. Im Oktober soll die laut Oberbilliger Haushalt rund 1,6 Millionen Euro teure Fähre zu Wasser gelassen und einen Monat später an die Gemeinde übergeben werden. Über den Kaufpreis habe man Stillschweigen vereinbart, sagte Thomas Schwandt, Pressesprecher von Formstaal.



Auf der Passage von Oberbillig ins luxemburgische Wasserbillig verkehrt schon seit 1966 eine konventionelle Fähre. Ihr gegenüber soll das neue Schiff pro Jahr 14 000 Liter Diesel einsparen. Um Energie zu sparen, wird das Schiff in Leichtbauweise aus Aluminium gefertigt. «Unsere Schiffe benötigen im Vergleich zu konventionellen Schiffen für die gleiche Leistung lediglich ein Viertel der Antriebsleistung», erklärt Formstaal-Verkaufsmanager Ingo Schillinger.



Die Stralsunder haben Erfahrungen im Bau von Elektro-Solar-Schiffen. 2013 baute Formstaal vier Solar-Ausflugsschiffe, die inzwischen für die Weiße Flotte auf den Gewässern Berlins unterwegs sind. Zwei weitere Projekte, ein Seminarschiff und ein Fahrgastschiff, sind derzeit im Bau. (dpa/cmk)