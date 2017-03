Mutmaßlicher Kriegsverbrecher in Düsseldorf wegen 36 Morden in Syrien festgenommen

Schild mit Aufschrift «Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof». Foto: Uwe Anspach/Archiv Foto: dpa

(Karlsruhe/Gießen) Die Bundesanwaltschaft hat in Düsseldorf einen mutmaßlichen syrischen Kriegsverbrecher festnehmen lassen, der in seinem Heimatland 36 Menschen getötet haben soll. Das teilte die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mit.