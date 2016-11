Obamas erste Nacht in Berlin ruhig verlaufen

Obama hatte sich am Abend im Hotel Adlon zu einem Abendessen in privater Atmosphäre mit Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Die Zusammenkunft dauerte drei Stunden und endete gegen 22.30 Uhr. Über Inhalte wurde nichts bekannt.

Über Obamas Programm am Vormittag gibt es offiziell keine Informationen. Am Nachmittag empfängt Kanzlerin Merkel den US-Präsidenten im Kanzleramt. Beide wollen gegen 16.45 Uhr über die Ergebnisse ihrer Gespräche informieren. Am Abend steht erneut ein gemeinsames Abendessen im Kanzleramt auf der Tagesordnung.

Der Obama-Besuch wird von erheblichen Sicherheitsmaßnahmen begleitet. Der gesamte Bereich um Kanzleramt, Reichstag, Brandenburger Tor, amerikanischer Botschaft, Adlon und das Holocaust-Mahnmal ist drei Tage lang für Autos und weitgehend auch für Fußgänger gesperrt. 5000 Polizisten sind im Einsatz, dazu kommen Scharfschützen und Polizeiboote auf der Spree.