Polizei setzt Wasserwerfer gegen G20-Gegner ein

70 Pferde der Reiterstaffel sind für die Polizei während des G-20-Gipfels in Hamburg im Einsatz. Foto: dpa Foto: Fabian Bimmer (dpa)

(Hamburg (dpa)) Aktivisten und Polizei beharken sich vor dem G20-Gipfel in Hamburg weiter: Wasserwerfer am Abend, dann Ruhe in der Nacht. Ein Alternativgipfel will heute für eine andere Politik werben.