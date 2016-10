Schuss in Dürener Friseursalon - ein Toter und eine Schwerverletzte

(dpa) - In der Innenstadt von Düren ist ein Mann ums Leben gekommen, eine Frau wurde verletzt. Die Polizei wurde am Dienstag von Zeugen alarmiert, die einen Schuss in einem Friseursalon gehört hatten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Daraufhin seien weite Teile der Dürener Innenstadt abgesperrt und Geschäfte geräumt worden. Man sei von einer Bedrohungslage ausgegangen.



Nach Polizeiangaben waren Spezialkräfte im Einsatz. Sie hätten schließlich zwei Schwerverletzte gefunden. Während eine der beiden, eine Frau, behandelt werden konnte, sei der Mann kurze Zeit später gestorben, sagte die Sprecherin. Es sei noch unklar, ob es sich um eine Beziehungstat gehandelt habe.



Viele Details zu dem Fall waren zunächst noch unklar - etwa die genaue Zahl der Schüsse. Auch zum genauen Fundort der beiden Personen gab die Polizei am Dienstagabend keine Auskunft. Es würden Zeugen befragt, auch eine Mordkommission sei eingeschaltet. Für weitere Anfragen wurde an die Staatsanwaltschaft verwiesen, diese machte aber zunächst keine weitere Angaben.



Weil sich der Polizeieinsatz mitten in der Dürener Innenstadt abspielte und das Gelände weiträumig abgeriegelt wurde, kam es zu Verkehrsproblemen. Zudem waren Schaulustige zu sehen.