Terror-Verdächtiger hatte russische Botschaft in Berlin im Visier

Polizeiautos stehen in Borsdorf (Sachsen) vor und auf dem Gelände eines Flüchtlingsheims. Bei einem Großeinsatz war am Wochenende ein einer schweren Straftat Verdächtiger in einem Flüchtlingsheim in Borsdorf bei Leipzig von Spezialkräften des Landeskriminalamtes (LKA) festgenommen worden. Archiv-Foto: Frank Schmidt/dpa