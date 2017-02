Viele Ausländerbehörden können keine Fingerabdrücke nehmen

Flüchtlinge warten in der Registrierungsstelle für Flüchtlinge in Berlin. Foto: Soeren Stache/Archiv Foto: dpa

(Berlin/Nürnberg (dpa)) Per Fingerabdruck sind inzwischen die meisten Flüchtlinge in Deutschland erfasst. Doch nicht alle Behörden sind schon in der Lage, die Daten miteinander zu vergleichen und auszutauschen.