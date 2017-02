Internetplattform kündigt Klage für 20 000 VW-Besitzer an

Der Mitgründer und Geschäftsführer des Justiz-Dienstleisters myright, Jan-Eike Andresen. Foto: Peter Steffen/Archivfoto Foto: dpa

(München (dpa)) In den USA hat VW seinen Kunden wegen der Dieselaffäre milliardenschwere Entschädigung zugesichert - in Europa nicht. In Deutschland gibt es zahlreiche Klagen.