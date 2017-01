Kälte in Frankreich setzt deutsche Stromnetze unter Stress

Strommasten vor dem Atomkraftwerk Fessenheim. Die Kälte macht in Frankreich den Stromlieferanten zu schaffen. Foto: Patrick Seeger Foto: dpa

(Bonn (dpa)) Die Betreiber großer Übertragungsnetze in Europa bekommen Kältewellen offenbar immer besser in den Griff. Um gegen Engpässe oder einen Blackout gewappnet zu sein, stimmen sie sich untereinander ab. Jetzt ist es in Frankreich eng geworden - wenngleich nicht bedrohlich eng.