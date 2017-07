Zulassungsverbot und Pflicht-Rückruf für Porsche-Cayenne-Modell

Auspuff eines Porsche Cayenne: Auch beim Sportwagenbauer sind illegale Abschalteinrichtungen entdeckt worden. Foto: Christoph Schmidt Foto: dpa

(Berlin (dpa)) Auch die VW-Tochter Porsche hat nach Angaben von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) eine illegale Abgas-Software in einem Diesel-Fahrzeug eingesetzt. Für europaweit 22 000 Fahrzeuge vom Typ Cayenne 3 Liter TDI werde ein Pflicht-Rückruf angeordnet, sagte Dobrindt am Donnerstag in Berlin.