Forscher testen Fahrstühle ins Weltall

Werden bald Fahrstühle Menschen, Satelliten und anderes Material ins All bringen? Foto: Hendrik Schmidt/Archiv Foto: dpa

(Garching (dpa)) Seit Jahrzehnten tüfteln Wissenschaftler an einem Weltraumaufzug. Rein rechnerisch gilt die Umsetzung als machbar. Praktisch scheitert sie an einem geeigneten Material für ein Seil, an dem der Aufzug ins All fahren könnte.