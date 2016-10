In der Antarktis entsteht größte Meeresschutzzone der Welt

In den Gewässern rund um den eisigen Kontinent leben Pinguine, Robben und unzählige Arten von Fischen. Foto: Nicky Wilson/British Ministry of Defence/dpa Foto: dpa

In den Gewässern rund um den eisigen Kontinent leben Pinguine, Robben und unzählige Arten von Fischen. Foto: Nicky Wilson/British Ministry of Defence/dpa Foto: dpa

Weil das Gebiet so abgelegen ist, dass kaum Schiffe dorthin fahren, ist das Ökosystem nach Angaben von Wissenschaftlern noch weitgehend intakt. Foto: Nsf/Planet Pix/ZUMA/dpa Foto: dpa

Weil das Gebiet so abgelegen ist, dass kaum Schiffe dorthin fahren, ist das Ökosystem nach Angaben von Wissenschaftlern noch weitgehend intakt. Foto: Nsf/Planet Pix/ZUMA/dpa Foto: dpa