Falsch abgebogen: Frau fährt 500 Meter über Bahngleise in Straßenbahntunnel

Feuerwehrleute stehen um das Auto einer 52-Jährigen herum, die mit dem Wagen in einen Straßenbahntunnel gefahren war. Foto: dpa

(Bielefeld) Eine Autofahrerin ist in Bielefeld von der Straße abgekommen und tief in einen unterirdischen Straßenbahntunnel gefahren. Die 52-Jährige steuerte ihren Wagen am frühen Freitagmorgen rund 500 Meter über die Gleise der Stadtbahn, wie die Polizei mitteilte.