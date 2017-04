105-jähriger Brite feiert seinen Geburtstag mit Achterbahnfahrt

(York) Ein 105-Jähriger hat in Großbritannien seinen Geburtstag auf der Achterbahn gefeiert. Jack Reynolds stellte damit am Donnerstag einen Guinness-Weltrekord als ältester Passagier in dem rasanten Fahrgeschäft auf. Reynolds zeigte sich nach der Fahrt mit dem «Twistosaurus» im Vergnügungspark Flamingo Land nahe York begeistert. «Das war von vorne bis hinten gut».