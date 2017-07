13-jähriger Junge verschenkt Tausende Euro - Nicht ganz freiwillig?

«Die Suche nach dem tatsächlichen Motiv für die Spendierfreude gestaltet sich recht schwierig», sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zunächst hatte es geheißen, der Junge habe das Geld am Samstag verteilt, um neue Freunde zu gewinnen. An der Version scheint es aber nach den bisherigen Ermittlungen Zweifel zu geben.

Es sei Gegenstand der Ermittlungen, ob womöglich Druck auf den 13-Jährigen ausgeübt wurde - und wenn ja, woher, erläuterte der Beamte.



Nach Polizeiangaben handelt es sich nicht um Schwarzgeld. Das Geld stammt jedenfalls nicht von den Eltern des Buben. Indessen fehlt zwei Tage nach dem unverhofften Geldsegen für einige Tölzer Bürger noch immer ein mittlerer vierstelliger Euro-Betrag.



4500 Euro brachten ehrliche Anwohner zurück, denen die Spendierlaune des Kindes verdächtig vorgekommen war. Die Polizei ist dabei, herauszufinden, wie viel Geld genau der 13-Jährige bei sich hatte und wie viel davon er verschenkte. Es waren Beträge zwischen 100 und 2400 Euro. Als der Junge nach Hinweisen von Passanten von einer Streife aufgegriffen wurde, hatte er noch immer ein dickes Bündel Scheine bei sich.