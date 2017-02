Drei der Paare sind bereits verheiratet und bekräftigten bei den Feiern am Dienstag auf dem Aussichtsdeck im 86. Stock des Wolkenkratzers ihre Hochzeitsversprechen. Die anderen gaben sich in rund 380 Meter Höhe zum ersten Mal das Jawort, darunter etwa das Frauenpaar Krista Owens und Danielle Reno. Es habe sich «großartig» angefühlt, sagte die ganz in Weiß gekleidete Reno danach.



Vor allem seit dem Film «Schlaflos in Seattle» vor fast 25 Jahren, in dem sich ein Paar am Valentinstag auf dem Empire State Building verliebt, gilt das Hochhaus als besonders romantischer Ort in New York.