Ab ins Schwimmbad, ran an den Grill: Erstes Hitze-Wochenende des Jahres steht an

Lange hat sich der Mai bei den Temperaturen zurückgehalten - am letzten Wochenende des Monats aber bringt Hoch «Walrita» reichlich Sonne, Bade- und Grillwetter. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten dabei mancherorts sogar die erste Hitzeperiode des Jahres. So könnte es am Samstag entlang des Rheins hochsommerliche 33 Grad warm werden. Davon sind die Nordseeinseln noch deutlich entfernt - hier ist es mit etwa 22 Grad wesentlich frischer.



Wer das Freibadwetter nutzen will, sollte sich allerdings beeilen. Denn «Walrita» verzieht sich Richtung Polen und Ukraine und macht dabei Platz für westliche Tiefausläufer, sagte der Meteorologe Lars Kirchhübel. Schon am Sonntagnachmittag könne es zu teilweise heftigen Hitzegewittern kommen, auch Hagel sei möglich. Das sei der Start einer eher «turbulenten Wetterphase».



Abkühlung wird es dabei zunächst nicht geben: Am Montag ist schwül-warmes Wetter mit Temperaturen zwischen 25 und 35 Grad zu erwarten. Die meisten Sonnenstunden werden bis Dienstag etwa südlich der Linie Saarland-Dresden erwartet. Gewittern kann es aber auch dann noch.