AfD-Fraktionssprecher in NRW: Pretzell kündigt Austritt aus Partei an

(Düsseldorf (dpa)) Der AfD-Chef in Nordrhein-Westfalen, Marcus Pretzell, will Partei und Fraktion verlassen. Diesen Schritt habe Pretzell, der auch die Fraktion leitet, für deren nächste Sitzung angekündigt, sagte AfD-Fraktionssprecher Michael Schwarzer am Dienstag in Düsseldorf. Auch die "Rheinische Post" hatte zuvor darüber berichtet.

