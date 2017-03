Augsburger Polizei nimmt deutschen Youtube-Star bei Versteckspiel fest

Foto: Sebastian Kahnert

(Augsburg) Das Versteckspiel eines Youtube-Stars hat mehr als 1000 Kinder und Jugendliche in Augsburg in Aufruhr versetzt. Leon Machère (24) hatte seine Werbetour in sozialen Medien angekündigt, nicht aber beim Ordnungsamt der Stadt Augsburg. Die Polizei bestätigte am Montag Medienberichte, wonach sich am Samstag mehr 1000 Fans versammelten, um auf Machère zu warten.