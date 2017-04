Sechs Polizisten und drei Demonstranten wurden leicht verletzt. Vor allem am Bastille-Platz und am Platz der Republik war es nach Angaben der Polizei zu Auseinandersetzungen gekommen.



In der Abstimmung qualifizierten sich die Rechtspopulistin Marine Le Pen und der linksliberale Emmanuel Macron für die Stichwahl am 7. Mai. Antifaschistische und antikapitalistische Gruppierungen hatten im Voraus mit Plakaten und Graffiti zu einer «Nacht der Barrikaden» am Wahlabend aufgerufen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.