Autsch! - Fieser Unfall: Mann schießt sich in den USA in den Penis

Aus Versehen mitten ins Schwarze getroffen: Vielen Männern dreht sich wohl allein bei der Vorstellung der Magen um... Ein Mann aus Jacksonville wollte schlicht und einfach in sein Auto einsteigen. Dass auf dem Fahrersitz seine Waffe lag, hatte er nicht mehr auf dem Schirm. Der Mann setzte sich unwissentlich darauf. Peng! Es knallte. Der Schuss ging in den Penis des Mannes, berichtet Fox 4 Now Danach soll der Mann zur Wohnung seiner Freundin gelaufen sein, die sah die Wunde zwischen seinen Beinen und brachte ihn sofort ins Krankenhaus, so der Orlando Sentinel . Dort wurde der Mann operiert.Doppelt dumm gelaufen: Denn damit nicht genug. Der 38-Jährige war laut Polizei bereits mehrfach wegen Drogen-Besitzes im Gefängnis und muss sich nun wohl wegen unerlaubten Waffenbesitzes verantworten.