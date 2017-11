Beim Essen hört der Spaß auf! - Italienerin beißt Burger-Dieb in München in die Hand

Wie alles begonnen hat, ist derzeit noch unklar. Fakt sei jedoch laut Polizei, dass gegen 2.30 Uhr am Montag ein 34-Jähriger einer 32-jährigen Italienerin am Münchner Hauptbahnhof einen Burger aus der Hand nahm und damit wegging.



Die Frau folgte dem Mann und stellte ihn. Dabei biss die 32-Jährige dem Burger-Dieb unvermittelt in die Hand. Der Mann erlitt Schmerzen, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Bei der Frau wurden 2,38 Promille Atemalkohol gemessen. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.



Ob sich die beiden näher kannten und was den 34-Jährigen zur Wegnahme des Burgers veranlasste, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Ebenso wie die Frage, ob gegen den Mann wegen Diebstahls ermittelt werden wird.