Betrunkener Mecklenburger fährt mit drei Promille im Blut Nachschub an der Tanke einkaufen

Und schon ist es passiert: Wer mit mehr als 1,6 Promille am Steuer erwischt wird, ist den Führerschein los und muss meist eine MPU absolvieren. Foto: Carsten Rehder

(Schönberg) Mit mehr als drei Promille ist ein Mecklenburger mit dem Auto zum Einkaufen gefahren - um neuen Alkohol zu besorgen. Der 48-Jährige hatte sich in Schönberg ans Steuer seines Autos gesetzt, um an einer Tankstelle Nachschub zu holen, wie die Polizei Wismar am Montag mitteilte.