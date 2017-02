Böhmermanns Satire-Video macht "Trier great again"

"Dear Mr. president, this is an introduction video of Germany, the best country in Europe, better than the Netherlands..." - Lieber Herr Präsident, das ist ein Vorstellungsvideo von Deutschland, dem besten Land in Europa, besser als die Niederlande...



Und was lässt das Herz des Trier-Liebhabers vor Freude hüpfen? Genau! Direkt in der ersten Einstellung wird ein Panoramablick über Trier eingeblendet.



Gut, das Deutschland-Filmchen ist auch sonst ein schönes Stück bitterböser Satire und Flachwitz mit frechen Seitenhieben auf Holland, die ja nun mal früher dran waren mit einem ähnlichen Video - und damit einen Viralhit landeten.



Nach dem Internethit aus den Niederlanden zählt TV-Moderator Jan Böhmermann (35) auf ironische Art die besonderen Vorzüge Deutschlands auf - das klingt dann etwa so: «Wir haben eine große, deutsche Mauer gebaut. Einfach gebaut. Und die Russen dafür zahlen lassen», heißt es in Anspielung auf Trumps angekündigten Mauerbau zu Mexiko.



Der auf Englisch und im Sprachstil Trumps eingesprochene Clip orientiert sich am Video einer niederländischen Late-Night-Show, das bereits vor mehr als einer Woche zum Internet-Hit wurde.



Flachwitze und bitterböse Satire



Germany second lässt den Zuschauer, der Böhmermanns derbe Witze mag, breit grinsen. "Das ist das Oktoberfest. Dort ist Pipi überall. Du würdest es lieben! Das ist gutes Pipi, deutsche Bier-Pipi."



Oder: "Amerika has the KKK (Ku-Klux-Klan). Germany has the FKK. Pussys everywhere. So great..."



Derber wird es, als Adolf Hitler als bester Führer auftaucht, der eine tolle Frisur und tolle Anzüge trägt - und überhaupt der weltbeste Führer sei, "who made Germany great again".



Oder: "Germany hosted two World Wars in the last 100 years. They were the best World Wars in the world. And we won both of them. Anyone who says anything else is fake news".



Der frisch mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Böhmermann deutete in seiner Sendung «Neo Magazin Royale» am Donnerstagabend an, dass andere europäische Late-Night-Shows ähnliche Clips produziert hätten. Auf der Seite www.everysecondcounts.eu sind bereits einige Satire-Videos zu sehen, etwa von der Schweizer SRF-Sendung «Deville Late Night».



So startet das von Jan Böhmermann gezeigte Deutschland-Video (Germany second) im ZDF Magazin Neo.