Buckingham-Palast ruft Mitarbeiter zu dringendem Treffen zusammen

Eine Pferdekutsche fährt am Morgen des 04.05.2017 in London (Großbritannien) am Buckingham-Palast vorüber. Der Buckingham-Palast hat seine Mitarbeiter für Donnerstagvormittag zu einem dringenden Treffen zusammengerufen. Foto: Alastair Grant/AP/dpa Foto: Alastair Grant (AP)