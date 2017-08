Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet die Gamescom in Köln

In ihrer Rede würdigte Frau Merkel die besondere Bedeutung digitaler Spiele und der Games-Branche für den Wirtschafts- und Digitalstandort Deutschland.Mehr zum Thema: Die Höhepunkte der Gamescom 2017 in Köln (Video) Zuvor hob Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, in seiner Rede die Bedeutung von Computer- und Videospielen für sein Bundesland und die gamescom in Köln als Aushängeschild für die Digital-Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen hervor.