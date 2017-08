Der französische Präsident ist nach 100 Tagen im Umfragetief

Nicolas Sarkozy paddelte mit nacktem Oberkörper auf einem See in New Hampshire und François Hollande genoss das Strandleben in Südfrankreich. Die ersten Ferien eines frisch gewählten Präsidenten sind alle fünf Jahre ein Ereignis, an dem die Weichen für die weitere Amtszeit gestellt werden.



So fiel Hollande 2012 nach seinem üppigen Urlaub im südfranzösischen Fort Bregançon in den Umfragen ab und konnte sich davon in den folgenden fünf Jahren nicht mehr erholen. Bei Sarkozy war der Kanu-Ausflug auf dem Lake Winnipesaukee ein Beweis seiner Hyperaktivität, die ihm den Rest seiner Amtszeit anhaftete.



Wohl auch deshalb hütet sich Emmanuel Macron, seinen Urlaubsort bekannt zu geben. Doch egal, wo sich der Staatschef erholt: er wird dort den 100. Tag nach seiner Wahl verbringen, der für jeden Präsidenten Anlass zu einer ersten Bilanz ist.



Bei Macron fällt die ziemlich gemischt aus. Zwar hat der frühere Wirtschaftsminister in den ersten Wochen im Amt zwei wichtige Gesetze durch die Nationalversammlung gebracht. Doch die Akzente, die er dabei setzte, finden bei seinen Landsleuten wenig Zustimmung: Seine Beliebtheit sank innerhalb von einem Monat um zehn Prozentpunkte. So tief fielen weder Sarkozy noch Hollande innerhalb von so kurzer Zeit.



Vergangene Woche stimmten die Abgeordneten für den Text, der dem Präsidenten erlaubt, das Arbeitsrecht per Verordnung zu reformieren. Damit hat der 39-Jährige freie Hand für Maßnahmen, die das komplizierte Arbeitsgesetz lockern und Unternehmen so zur Schaffung von Arbeitsplätzen ermutigen sollen. Damit es nicht wie im vergangenen Jahr zu Massenprotesten der Gewerkschaften kommt, hat der Präsident die Gewerkschaften von Anfang an mit ins Boot geholt. Ob der Deal hält, wird sich allerdings erst Ende August zeigen, wenn der Inhalt der Verordnungen bekannt wird. Die kommunistische Gewerkschaft CGT, die das Projekt zu „99 Prozent“ abgelehnt, kündigte bereits für den 12. September einen Streiktag an.



Europa-Reise Ende August



Das zweite wichtige Gesetz, das Macron vorweisen kann, passierte am Mittwoch die Nationalversammlung. Es soll nach Jahren der Selbstbedienungsmentalität für höhere ethische Standards im Parlament sorgen. So verbietet es die Anstellung von Familienangehörigen, schafft großzügige Pauschalen ab und streicht die Geldgeschenke der Abgeordneten für ihre Wahlkreise. Der Präsident hatte eine solche „Moralisierung“ der Politik im Wahlkampf versprochen, nachdem sein Gegenkandidat François Fillon durch die Beschäftigung seiner Frau Penelope in Ungnade gefallen war.



Das populäre Gesetz kann allerdings den Schaden nicht wieder gut machen, den der Präsident selbst einen Monat vorher auf einem anderen Terrain angerichtet hatte. In der Debatte um Kürzungen im Verteidigungshaushalt hatte er seinen Generalstabschef Pierre de Villiers mit dem Satz „Ich bin Ihr Chef“ zum Rücktritt gezwungen. Eine Bemerkung, die auf einen Schlag Macrons Hang zum Autoritarismus offenlegte. „Emmanuel Macron mag die Parteien nicht, er mag die Gewerkschaften nicht, er will keine Opposition haben“, bemerkt der sozialistische Abgeordnete Luc Carvounas in der Zeitung „Figaro“.



Die Sozialisten werfen dem Staatschef auch vor, mit seinen Maßnahmen vor allem die sozial schlechter Gestellten zu treffen. So kündigte die Regierung eine Kürzung des Wohngeldes und eine Erhöhung der allgemeinen Sozialsteuer CSG für Rentner an. Gleichzeitig soll die Vermögenssteuer für Reiche abgeschafft werden. Das Hin und Her der Maßnahmen, die teilweise wieder zurückgenommen wurden, lässt die Franzosen im Unklaren über den Kurs von Macron.



Der Präsident, der sich in einer fast monarchischen Rolle sieht, äußert sich nicht über seine Politik. Rede und Antwort steht der 39-Jährige nur, wenn er ausländische Besucher empfängt. Dabei setzt der Präsident sich groß in Szene, beispielsweise beim Empfang von Wladimir Putin im Schloss Versailles oder der Truppenparade mit Donald Trump am 14. Juli. Doch mit seiner selbstbewussten Art stößt der bekennende Pro-Europäer bereits die ersten EU-Partner vor den Kopf. Eine Europa-Reise Ende August soll nun die Wogen wieder glätten. Aber vorher macht der Präsident noch Ferien. Irgendwo.