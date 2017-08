Dickes Minus beim Bafög - Immer weniger junge Menschen erhalten die Förderung

Extra: LANDESWEIT WENIGER BAFÖG-EMPFÄNGER

(dpa) Auf der Suche nach einer positiven Botschaft aus den neuen Bafög-Zahlen wurde die Bundesbildungsministerin mit etwas Mühe dann doch noch fündig. Immerhin hätten Studierende und Schüler 2016 "durchschnittlich mehr Förderung bekommen als im Jahr zuvor", rechnete Johanna Wanka vor. Die monatlichen Förderbeträge seien "erneut gestiegen, nämlich um 16 Euro (plus 3,6 Prozent) bei Studierenden und um 14 Euro (plus 3,3 Prozent) bei mit Bafög geförderten Schülerinnen und Schülern". Im Schnitt erhielten Schüler demnach 435 Euro pro Monat, geförderte Studenten 464 Euro.Ansonsten prägen viele Minus-Zeichen die Bilanz der Staatsstütze nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) - und die Ministerin steht deswegen massiv in der Kritik. "Bafög-Bluff" und "Einfach nur traurig" - so die Wanka-Schelte der Opposition von Grünen und Linken.: 2016 erhielten 823 000 Menschen Bafög - noch einmal 5,5 Prozent weniger als 2015 (minus 5,9). Wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete, waren darunter 239 000 Schüler (minus 7,6 Prozent) und 584 000 Studierende (minus 4,5). Damit bezog nur gut ein Fünftel der fast 2,8 Millionen Studenten in Deutschland Bafög. Vor fünf Jahren half die Förderung fast 980 000 jungen Menschen - 671 000 Studenten und 308 000 Schülern.Im Vorjahr gab der Staat fürs Bafög 2,9 Milliarden Euro aus - 102 Millionen Euro weniger als 2015 (minus 3,4 Prozent). Für das Schüler-Bafög wurden 0,8 Milliarden Euro bereitgestellt (minus 43 Millionen Euro), für die Studierendenförderung 2,1 Milliarden Euro (minus 59 Millionen Euro).Knapp die Hälfte der Bafög-Empfänger (48 Prozent) erhielt 2016 den maximalen Förderbetrag, der für Studenten jetzt bei 735 Euro pro Monat liegt. Eine Teilförderung - wenn das Einkommen der Geförderten oder der Eltern bestimmte Grenzen übersteigt - erhielten 52 Prozent. Die Zahl der voll Geförderten sank gegenüber 2015 um 1,4 Prozent, die Zahl der Teilgeförderten sogar um 8,9 Prozent.Die Zahl der Bafög-Empfänger unter den Schülern und Studenten in Rheinland-Pfalz sinkt immer weiter. Im vergangenen Jahr erhielten 36 620 Menschen diese staatliche Unterstützung. 2015 waren es noch 39 253 gewesen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden berichtete. Nur knapp die Hälfte der rheinland-pfälzischen Bafög-Empfänger erhielten im vergangenen Jahr den maximalen Förderbetrag von 735 Euro pro Monat. Im Durchschnitt waren es 437 Euro, elf Euro mehr als im Jahr davor.