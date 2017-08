Die Höhepunkte der Gamescom 2017 in Köln (Video)

Der Markt für Computer- und Videospiele bewegt sich. Mit der bereits erhältlichen Nintendo Switch und der angekündigten neuen Xbox One X von Microsoft entstehen neue, leistungsfähige Plattformen mit neuen grafischen Möglichkeiten.Die lange als "Project Scorpio" bekannte neue Microsoft-Konsole soll als erste Spielemaschine echte UHD-Grafik (Ultra High Definition) bieten. Davon werden vor allem die neuen Versionen erfolgreicher Spiele serien wie Forza Motorsport und die Fußballserie Fifa profitieren.Einer der größten Aussteller neben Microsoft wird Electronic Arts sein. Eine gesamte Messehalle ist für den Branchenriesen reserviert, der seine neuen Titel Battlefront II, Need for Speed Payback und Fifa 18 präsentieren wird. Die Erweiterung "In the Name of the Tsar" des erfolgreichen Multiplayer-Titels Battlefield 1 wird viele Interessierte anlocken.Mehr zum Thema: Ein Geheimlabor in der Porta: Trier in Computerspielen Die Stände von Ubisoft werden mit Sicherheit ebenfalls sehr viele Spieler anziehen. Assassin’s Creed Origins kann angespielt werden, ebenso Far Cry 5 und The Crew 2. Origins soll ein Neustart der seit fast zehn Jahren laufenden Assassin’s Creed-Serie werden, in der die Geheimgesellschaften der Assassinen und der Templer gegeneinander um das Schicksal der Menschheit kämpfen. Die Bühnen dieses Kampfes waren bisher immer hochaufwendige virtuelle Nachbildungen historischer Großereignisse: die Französische Revolution, das Jerusalem der Kreuzzüge, das Italien der Medici, der Unabhängigkeitskrieg im jungen Amerika. Activision wird den mit Spannung erwarteten Shooter Call of Duty: WW II zeigen. Hier werden die Schlangen besonders lang sein.Skurrile Kostüme werden das cosplay village (Halle 10.2) prägen, und wer Interesse an den Neuheiten unabhängiger Entwickler hat, sollte dem Indie Arena Booth (Halle 10.1) einen Besuch abstatten. Für Familien steht im Bereich family & friends (Halle 10.2) erneut ein großes Programm zur Verfügung. Wer sich über berufliche Chancen in der Computer- und Videospielindustrie informieren möchte, ist bei der Dialogplattform "jobs & karriere" (Halle 10.2) richtig.auf dem Messegelände in Köln-Deutz gibt es im Online-Shop unter der Adresse www.gamescom.de nur noch für den morgigen Mittwoch. Donnerstag, Freitag und Samstag sind ausverkauft. Nachmittagstickets sind an den Tageskassen vor Ort erhältlich. Mit ihnen kommt man ab 14 Uhr auf das Messegelände, sollte aber Wartezeiten einplanen.