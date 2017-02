Drei Männer in Frankreich wegen Terrorverdachts festgenommen

Im Januar seien Vorermittlungen aufgenommen worden, die nun zur Festnahme der Männer in Marseille, Clermont-Ferrand und der Region Paris führten.



Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Regionalzeitung «La Montagne» berichtete, dass in der Wohnung des Verdächtigen aus Clermont-Ferrand auch zwei Sprengstoffexperten eingesetzt worden seien.



Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge, seit der Pariser Terrornacht vom 13. November 2015 gilt im Land der Ausnahmezustand. Immer wieder melden die Behörden vereitelte Anschlagspläne. Erst am Freitag hatte die Justiz einen 18-Jährigen aus Lille in Untersuchungshaft genommen, weil der Verdacht besteht, dass er einen Anschlag in der U-Bahn oder in einem Einkaufszentrum verüben wollte.