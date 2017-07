Ehepaar versteckt zur Sicherheit mehrere 10.000 Euro - Spürhund findet verlegtes Geld wieder

Symbolfoto: Fredrik von Erichsen

(Nordhorn) Ein Ehepaar aus Nordhorn in Niedersachsen hat mehrere Zehntausend Euro in Sicherheit bringen wollen - am Ende war das Geld so gut versteckt, dass die beiden es nicht mehr fanden. In ihrer Verzweiflung riefen die 85 und 91 Jahre alten Eheleute die Polizei.