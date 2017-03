EuGH: Arbeitgeber können Kopftuch im Job unter Umständen verbieten

(Luxemburg) Arbeitgeber können das Tragen eines Kopftuchs untersagen, wenn weltanschauliche Zeichen generell in der Firma verboten sind und es gute Gründe gibt. Das entschied der Europäische Gerichtshof am Dienstag in Luxemburg.