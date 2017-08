Europa-Serie, Teil 3: Als die Grenzen noch dicht waren

Extra: DISKUTIEREN SIE MIT DEM BOTSCHAFTER!

Trier 1982. Ich war fünf. Auf einer kuscheligen Lammfelldecke lag ich damals neben Plastiktüten voller Kaffeepackungen im Kofferraum des väterlichen Kombis, lauschte dem Motor, der unter mir tuckerte und ruckelte wie eine zufriedene Katze, stopfte mir ein Raider in den Mund und blickte durch das Heckfenster in den luxemburgischen Himmel. So ließ sich der Stau aushalten. In einer Schlange eckiger Autos näherten wir uns dem Grenzübergang.Bald würde sich das Gesicht des Zöllners über mich beugen, um zu sehen, was meine Eltern vom Tanken in Wasserbillig alles mitgebracht hatten. Währenddessen strömten die schmutzig braunen Fluten der Sauer unter mir Richtung Mosel, und ich hatte keine Ahnung, dass es Szenen wie diese schon bald nicht mehr geben würde. Die EU hat das Leben der Menschen verändert. Weit mehr als viele wissen. Jedenfalls weit mehr als ich geahnt hätte, ehe ich für diesen Artikel recherchierte.Nun weiß ich, dass meine Eltern beim Tanken damals wahrscheinlich noch eine ordentliche Portion gesundheitsschädlicher Dämpfe einatmeten. Denn erst 2009 erließ die EU eine Richtlinie zur "Benzindampf-Rückgewinnung an Tankstellen für sauberere Luft". Auch sieht man heute eher selten Kinder im Auto herumliegen: Seit 2006 gilt in ganz Europa uneingeschränkte Gurtpflicht.Selbst die Plastiktüten verschwinden aus den Kofferräumen. Wer heute in Luxemburg tankt, trägt seinen Kaffee meist in einer Papiertüte nach Hause: 2015 hat das EU-Parlament entschieden, dass die Staaten Ziele zur Verminderung von Plastiktüten festlegen sollen. In Deutschland muss man für diese daher seit Juli 2016 zahlen.Heute würde ein Kind - egal ob dies- oder jenseits der Grenze - vielleicht auch nicht in den Himmel, sondern auf sein Smartphone starren. Kein Problem. Denn dank der EU sind seit dem 15. Juni 2017 die teuren Roaming-Gebühren abgeschafft. Der inzwischen umbenannte Schokoriegel, den der Nachwuchs sich dabei in den Mund stopft, hat exakt 494 Kalorien pro 100 Gramm und enthält 48,6 Zucker. Nährwertangaben, die EU-weit verpflichtend sind.Selbst das Wasser, das unter der Wasserbilliger Brücke hindurch Richtung Mosel strömt, sähe heute anders aus, wenn Luxemburg sich an die Regeln halten würde. Bereits 1998 hat die EU strenge Vorschriften zur Abwasserreinigung erlassen. Weil Luxemburg diese jahrelang ignorierte (und immer noch nicht vollständig umgesetzt hat), wurde es vom Europäischen Gerichtshof 2006, 2011 und 2013 zu Millionenstrafen verurteilt. Zu zahlen natürlich nicht in luxemburgischen Franc, sondern in Euro. Das lästige Umrechnen und Umtauschen von DM in Lire, Franc, Peseten, Drachmen, Gulden oder Schilling ist seit 2002 überflüssig.Und natürlich. Das Auffälligste. Das Wichtigste. Die Grenzen haben sich geöffnet. 1985 unterzeichneten Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Frankreich und Deutschland auf dem Moselschiff Princesse Marie-Astrid das Schengen-Abkommen. Zehn Jahre später wurde es umgesetzt. Immer weitere Länder schlossen sich an. Dass man eine Grenze passiert hat, merkt man heute oft nur noch daran, dass die Verkehrsschilder irgendwie anders aussehen. Grenzkontrollen sind Geschichte.Als mein 15-jähriger Vater 1953 nach Paris trampte, brauchte er noch ein Durchreisevisum für Belgien und ein Einreisevisum für Frankreich. Heute können 28 000 Menschen aus der Region Trier völlig unbehelligt täglich zur Arbeit nach Luxemburg pendeln. Darunter mein Mann. Ein Niederländer, den ich in Italien kennengelernt habe. Dank der Freizügigkeit, die die EU ihren Bürgern schenkt, kann er nun mit mir in Deutschland leben und in Luxemburg arbeiten, wo er an einer internationalen Schule italienische, spanische oder britische Kinder unterrichtet, die dank der EU ebenfalls einfach so, ohne Visum, in Luxemburg leben können. Die Briten fragen sich nun allerdings, wie es nach dem Brexit für sie weitergeht.Als mein Vater fünf war, fielen Bomben auf seine Heimatstadt Essen. Den Geruch von Staub und Feuer wird er nie vergessen.Seit ich fünf war - seit ich lebe - hat sich in der EU sehr vieles grundlegend verändert. Doch eines blieb immer gleich: Es herrschte Frieden in Europa. Ich wünsche mir, dass das so bleibt.(Mos) "Welches Europa wollen wir?" Über diese Frage können Volksfreund-Leser am Freitag, 8. September, mit dem deutschen Botschafter Heinrich Kreft diskutieren, der Deutschland in Luxemburg vertritt. Das Auswärtige Amt und der Trierische Volksfreund laden an dem Tag ab 18.30 Uhr im Rahmen der Diskussionsreihe "Außenpolitik live - Diplomaten im Dialog" ins Medienhaus, Hanns-Martin-Schleyer-Straße 8 in Trier, ein. Die Teilnahme ist gratis, eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 0651/71990. Anmeldeschluss ist der 31. August. Im vorigen Teil unserer kleinen Europa-Serie haben wir die Folgen des geplanten Brexits beleuchtet. Kommende Woche lesen Sie ein Interview mit dem Botschafter.