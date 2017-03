Fahrscheinautomat in Dortmund gesprengt - ein Toter und Festnahme

Foto: Friedemann Vetter

(Dortmund) Bei der Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Dortmund ist am frühen Dienstagmorgen ein 31-Jähriger ums Leben gekommen. Ein 26-Jähriger wurde am Tatort festgenommen und bereits vernommen, wie ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft am Morgen sagte.